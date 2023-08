Körperverletzung und Beleidigung am Baden-Airpark

Am Mittwochabend kam es im Flughafengebäude zu mehreren nicht alltäglichen Verstößen.

Am Mittwochabend

Gegen 23.30 Uhr hat sich eine Gruppe von sechs Personen an einem Abflug-Gate im Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden eingefunden, so die Offenburger Polizei in einer Pressemeldung.

Ein Mitarbeiter des Flughafenpersonals erteilte der Gruppe, aufgrund deren Alkoholisierung, ein Flugverbot. Einer der heranwachsenden Männer soll diese Maßnahme als willkürlich und nicht gerechtfertigt empfunden haben, weshalb er eine Beleidigung gegenüber dem Mitarbeiter des Flughafenpersonals geäußert haben soll.

Dieser soll gegenüber dem 21-Jährigen ebenfalls ausfallende Äußerungen getroffen und dem Heranwachsenden ins Gesicht geschlagen haben, heißt es weiter in der Meldung der Polizei.

Vier Männer aus Terminal begleitet

Vier der jungen Männer mussten anschließend aus dem Terminal begleitet werden. Sie erhielten ein Platzverweis für das Terminal bis 4 Uhr morgens.

Die anderen beiden jungen Männer der Personengruppe verließen selbstständig und bereits vor der beschriebenen Auseinandersetzung den Terminalbereich. Entsprechende Ermittlungen wurden von den Beamten des Polizeiposten Flughafen-Rheinmünster aufgenommen.