Ein 71-Jähriger ist am Freitagmorgen zu spät zu seinem Flug gekommen, und deshalb durch eine Fluchttür in den Sicherheitsbereich eingedrungen. Er verstieß damit gegen das Luftverkehrsgesetz.

Die Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben es am Freitagmorgen mit einem 71-jährigen Mann zu tun gehabt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg war der Mann zu spät am Gate, als das Boarding abgeschlossen war.

Daraufhin betrat der Mann gegen 7.40 Uhr unberechtigt den abgesperrten Sicherheitsbereich des Flughafens über eine Fluchttür, was einen Alarm auslöste, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit.

71-Jähriger verstößt gegen das Luftverkehrsgesetz

Als er sich anschließend zu Fuß in Richtung seines Fliegers begab, konnte er durch Flughafenmitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz.