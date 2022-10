Die Eintrittspreise für das Hallenbad in Greffern werden steigen. In seiner Sitzung am Montagabend sprach sich der Gemeinderat von Rheinmünster einvernehmlich für eine moderate Erhöhung aus.

Seit wenigen Tagen hat das Bad für die Allgemeinheit, für Schulen, Schwimmschulen und Vereine wieder geöffnet. In seiner Septembersitzung hatte der Gemeinderat entschieden, den Betrieb trotz steigender Energiekosten aufrechtzuhalten.

Rund 280.000 Euro Defizit muss die Gemeinde Rheinmünster bisher jährlich für das Hallenbad Greffern schultern. Die jährlichen Energiekosten ab kommendem Jahr werden von aktuell rund 6.000 Euro auf 120.000 Euro ansteigen.

Um ein wenig Energie einzusparen, wurde die Wassertemperatur von 29 Grad Celsius auf 27 Grad Celsius abgesenkt und auch die Temperatur der Hallen-, Dusch- und Umkleideräume auf 29 Grad Celsius begrenzt.

Trotz zahlreicher Investitionen in das Hallenbad Greffern in den vergangenen Jahren – wie unter anderem die Nachrüstung der Chlorgaseinrichtung, Erneuerung der Warmwasserbereitung und Lüftungsanlage – blieben die Eintrittspreise seit dem Jahr 2010 unverändert.

Vergleichsdaten aus den Gebührenordnungen der Hallenbäder in der Region haben gezeigt, dass in Rheinmünster Nachholbedarf bestehe. „Wir wollen einigermaßen angemessene, aber trotzdem noch attraktive Preise erheben“, betonte Bürgermeister Helmut Pautler (parteilos) am Montagabend.

„Auch ohne Gaspreiserhöhung hätte man über eine Erhöhung der Eintrittspreise nachdenken müssen“, bemerkte Martin Kropfgans (BfR). Hubertus Stollmaier (SPD) betonte, auch mit der jetzigen Erhöhung erreiche man bei weitem keinen Deckungsbeitrag.

Eintrittspreise im Hallenbad Rheinmünster-Greffern steigen auch für Kinder

Einig waren sich die Gemeinderatsmitglieder, die Eintrittspreise für Erwachsene von 2,50 Euro auf vier Euro, für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche bis zu 16 Jahren von 1,50 Euro auf 2,50 Euro zu erhöhen. Bei Vorlage des Landesfamilienpasses wird eine Ermäßigung auf den Eintritt gewährt.

Das Badeentgelt für das Schulschwimmen auswärtiger Schulen beträgt künftig vier Euro pro Schüler, für private Schwimmschulen 2,50 Euro pro Kind sowie für Vereinsnutzungen entsprechend den normalen Eintrittspreisen. Die neue Entgeltordnung soll am 1. November 2022 in Kraft treten.