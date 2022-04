Badischer Sportbund steuert 90.000 Euro bei

Stadt Bühl unterstützt den SC Eisental bei der Umwandlung des Hartplatzes in einen Kunstrasen

Aus einem Hartplatz soll ein Kunstrasen werden. Was vielfach geübte Praxis ist, ließ in Bühl Bedenken aufkommen. Die galten aber nicht dem Vorhaben an sich.