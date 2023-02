Automobilzulieferer Schaeffler produziert jetzt Fahrrad-Antriebe ohne Kette

Ohne Kette mit elektrischem Antrieb: Der Automobilzulieferer Schaeffler will mit Antrieb für Lastenräder den innerstädtischen Transport voranbringen.

Was für ein Pech: Die Kette springt runter oder reißt sogar. Wenn das ohne Sturz abgeht und nur mit ölverschmierten Händen, dann ist eigentlich alles gut. Mit dem neuen Produkt von Schaeffler soll dieses ärgerliche Szenario bald der Vergangenheit angehören. Die Fertigung eines kettenlosen Pedal-Generators ist nach rund zweijähriger Entwicklungszeit nun am Bühler Standort Bußmatten angelaufen.

„Nun werden die ersten Flottenkunden mit dem elektrischen Cargo-Bike-Antrieb von Schaeffler beliefert. Das kettenlose Antriebssystem wurde speziell für elektrische Lasten- und Arbeitsräder besonders für den innerstädtischen Transport entwickelt“, erklärt Schaeffler-Sprecherin Annet Fischer.

Das Produkt solle vor allem die Mobilitätswende in der Stadt voranbringen. „Im Fokus stehen in erster Linie Logistikunternehmen und die vielfältigen Lieferdienste, die verstärkt die sogenannten E-Cargo-Bikes einsetzen, um zum Beispiel Lebensmittel, Postsendungen oder auch Medikamente im innerstädtischen Bereich zuverlässig und emissionsfrei an die Kunden zu bringen“, erklärt Fischer weiter.

Pedal-Generator für Fahrrad-Antrieb kommt aus Werk in Bühl

Mit dem kettenlosen Antriebssystem ist der Automobilzulieferer Schaeffler erstmals 2001 auf der Fachmesse Eurobike in Friedrichshafen an den Start gegangen. Seitdem habe es ausführliche Verhandlungen mit Fachfirmen und Kunden gegeben. Schaeffler liefert dabei das Herzstück des Antriebs, den Pedalgenerator, den im Bühler Werk gefertigt wird.

Das komplette Antriebssystem mit der Bezeichnung Free Drive entsteht in Kooperation mit der Heinzmann GmbH, einem Spezialisten für Zweirad e-Antriebe, der die weiteren Komponenten wie Akku, Steuerung sowie Display und Pedalgenerator zum kompletten Antriebssystem mit der Bezeichnung Free-Drive zusammenfügt.

Schaeffler sieht in der urbanen umweltschonenden Mobilität ein großes Wachtumsfeld: „In den Städten der Zukunft müssen wir Mobilität neu denken. Nun gehen die ersten elektrischen Cargo-Bikes zu den Kunden. Elektrische Cargo-Bikes schließen hier eine wichtige Lücke beim Transport zur Haustür“, sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies bei Schaeffler in Bühl. Das System Free Drive bediene einen wachsenden Markt.

Bike-Antrieb Free Drive ist für Schaeffler eine Innovation

Die direkte Verbindung zum Endkunden übernahm als erste die CIP Mobility GmbH in München, die mit Free Drive ihre Fahrräder in Serie fertigt. „Durch die Partnerschaft mit Schaeffler stärken wir die Innovationskraft“, freut sich Dimitrios Bachadakis von CIP. Weitere Kunden haben sich bereits für das Konzept mit individuellen Lösungen entschieden.

„Mit dem Antrieb ohne Kette sind komplett neue Fahrrad-Lösungen möglich, auch für Anwendungen mit drei oder vier Rädern, mit Dach oder auch ohne“, sagt Jochen Schröder, Leiter des Unternernehmensbereichs Elektromobilität.

Der Pedalgenerator von Schaeffler erzeugt beim Treten einen gleichmäßigen Widerstand und liefert die Energie für den Elektromotor am Hinterrad. Dabei wird deutlich weniger Muskelkraft benötigt als beim Kettenantrieb, überschüssige Energie wird im Akku gespeichert und hilft bei langen Touren.