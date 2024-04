Am Mittwochabend hat ein Mann einen AVG-Mitarbeiter mit einem Holzkreuz angegriffen. Später fand die Polizei heraus, dass er mehrere Waffen dabeihatte.

Ein bewaffneter und betrunkener Mann hat am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr in einem Zug der Linie S7 zwischen Baden-Baden und Achern versucht, einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Albtal- Verkehrsgesellschaft (AVG) mit einem 60 Zentimeter langen Holzkreuz zu schlagen. Die Polizei teilte mit, dass die beiden vorher aus unbekanntem Grund in Streit geraten waren.

Die Bundespolizisten fanden eine Schreckschusswaffe und zwei Messer bei dem Mann

In Sinzheim nahmen Bundespolizisten den Mann fest. Sie kontrollierten ihn und bemerkten, dass er eine geladene Schreckschusswaffe dabeihatte, für die er keine waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen konnte. Außerdem hatte er noch zwei Messer griffbereit in den Hosentaschen.

Die Beamten stellten alle Waffen sicher. Den 49-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.