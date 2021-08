Mascha Lemcke und Amelie Stawinoga aus Sinzheim und Kuppenheim haben ein Stipendium für ein Austauschjahr in den USA ergattert. Ob sie fliegen dürfen, stand lange auf der Kippe.

Für Mascha Lemcke ist es eine Reise ins Ungewisse. Die 16-Jährige wird am 19. August in die Vereinigten Staaten fliegen. Nur wohin, das weiß die Sinzheimerin noch nicht.

Lemcke ist Stipendiatin des Parlamentarischen Partnerschafts-Programmes (PPP) des Deutschen Bundestages. Sie wird ein Jahr lang dort leben und lernen. Es fehlt ihr nur noch die Gastfamilie.

Der Deutsche Bundestag vergibt jährlich Stipendien für ein Austauschjahr in den USA an Schüler und junge Berufstätige. Das Parlamentarische Partnerschafts-Programm gibt seit 1983 jedes Jahr Schülern sowie jungen Berufstätigen die Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu erleben.