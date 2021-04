Sprecher der Einzelhändler in Bühl: „Maskenpflicht in der Innenstadt wird Infektionen nicht bremsen“

Die Innenstadtgemeinschaft „Bühl in Aktion“ erwartet nicht dass die Maskenpflicht in der City die Verbreitung des Coronavirus ausbremst. Immerhin darf man den Mundschutz zum Essen und Eislecken abnehmen.

Bei der Innenstadtgemeinschaft „Bühl in Aktion“ (Bina) macht sich eine gewisse Ratlosigkeit breit. Seit Donnerstag gilt in der Bühler Innenstadt eine Maskenpflicht, die das Gesundheitsamt des Landkreises Rastatt im Einvernehmen mit der Stadt Bühl verhängt hat. Grund ist ein Sieben-Tage-Inzidenzwert von deutlich mehr als 200 (wir berichteten in der Donnerstagausgabe).

„Die Maskenpflicht ist gekommen, weil die Zahlen auf eine diffuse Weise außer Rand und Band geraten sind“, meint Sebastian Böckeler.

„In einer solchen Situation sehen sich Behörden zum Handeln gezwungen. Sie können nicht einfach nichts tun.“ Böckeler ist aber sicher, dass die Maskenpflicht in der Innenstadt keinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben wird. „Dort, wo sich Menschen nahekommen, galt sie bereits bisher“, sagt er und nennt das Beispiel Wochenmarkt.