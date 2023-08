In Bühl ist ein Rettungswagen von einem Unbekannten mit einem Ei beworfen worden. Die Polizei sucht Zeugen. Nicht der erste Vorfall dieser Art.

Am vergangenen Samstag kam es auf der L85 in Vimbuch gegen 3.45 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Wie die Polizei mitteilt, soll ein bislang unbekannter Täter einen in Richtung Bühl fahrenden Rettungswagen mit einem rohen Ei beworfen haben. Der Fahrer des Rettungswagens bremste daraufhin, verletzt wurde niemand.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sollen sich beim Polizeirevier in Bühl unter der Rufnummer 07223/99097-0 melden.

Nicht der erste Vorfall diese Art im August. Vor einer Woche wurden Feuerwehrleute auf der Rückfahrt von einem nächtlichen Einsatz ebenfalls von Unbekannten mit Eiern beworfen.