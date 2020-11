Die jetzigen Masten sind bis zu 45 Meter hoch. Die neuen können bis zu 80 Meter erreichen. Es gibt neue technische Entwicklungen, um die Gittermasten schlanker und weniger mächtig zu gestalten. Details kennen wir nicht. In jedem Fall gibt es deutliche Pfeiler in der Landschaft. Die Idee der Bürgerinitiative, Vollwandmasten, die wesentlich schlanker sind, zu verbauen, wurde von Transnet leider nie ernsthaft in Erwägung gezogen.