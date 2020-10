Motorradlärm und Raser auf dem Weg zur Schwarzwaldhochstraße bringen die Neusatzer zur Weißglut. Der am höchsten gelegene Bühler Stadtteil hat aufgrund seiner schwierigen Topografie außerdem Probleme mit einem optimalen Anschluss an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Parkplatzsituation im Dorfzentrum ist ebenfalls nicht optimal. Über all diese Verkehrsprobleme sprach unser Redaktionsmitglied Ulrich Coenen mit Ortsvorsteher Hans-Wilhelm Juchem (CDU).

Weiterlesen? Registrieren! Zugriff auf alle Inhalte von BNN+

Kostenlos bis Jahresende, kein automatisches Abo

Weniger Werbung Ihre E-Mail-Adresse Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung sowie der damit verbundenen Datenerhebung und -verwendung zu. Registrieren Die BNN ist berechtigt, Ihre E-Mail-Adresse zur Information über eigene und ähnliche Produkte (wie BNN+, ePaper oder Zeitung) zu nutzen. Sie können der Verwendung jederzeit hier widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.