Das Hundsbacher Zeltfest entwickelte sich jedes Jahr zum Besuchermagneten. Wenn im Tal das Thermometer die 30-Grad-Marke knackt, dann herrscht im Forbacher Höhenortsteil Wohlfühltemperatur. Seit einigen Jahrzehnten veranstalten der Skiclub Hundsbach und der Musikverein Hundsbach im jährlichen Wechsel die Fete.

Bei gerade einmal etwa 260 Einwohnern ist die dreitägige Veranstaltung nur mit einer großen gemeinschaftlichen Energieleistung des ganzen Dorfes möglich, heißt es in einer Pressemitteilung des Gastgebers. Im Jahr 2023 steht das Fest, das vom 22. bis 24. Juli stattfindet, unter der Federführung des Musikvereins Hundsbach.

Ein Novum wird in diesem Jahr der Waldfestmarkt am Festsonntag sein. Auf der Wiese neben dem Festzelt lädt erstmals ein buntes Angebot, das von Kunsthandwerk über kulinarische Leckereien bis hin zu Aromatherapie und Floralem reicht, zum Bummeln, Schauen und Kaufen ein. Man darf der Veranstaltung getrost den Stempel „Besonderheit“ aufprägen. Denn schließlich handelt es sich um eines der letzten großen, mehrtägigen Zeltfeste in der Region, wie Achim Braunegger vom Skiclub bereits im vorigen Jahr verdeutlichte.

Gastgeber hin, Gastgeber her, unter dem Strich arbeiten sie natürlich alle Hand in Hand, wenn es darum geht, die Megafete in der ehemaligen Waldkolonie auf die Beine zu stellen. Hundsbach ist übrigens mit seiner Lage auf rund 700 Metern der zweithöchst gelegene Ortsteil der Gemeinde Forbach, höher geht es nur noch in Herrenwies. Und das spürt man dann auch sehr wohltuend. Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr (Freie Wähler), ein gebürtiger Hundsbacher, kennt das Fest vor allem aus seiner Jugendzeit.

„Pelzmantelfest“ habe man früher bisweilen gesagt, erinnerte sich der Bühler Rathauschef voriges Jahr im Gespräch mit der Redaktion. Denn wenn im Rheintal die Hitze brodelte, konnte man in der Hundsbach beim Feiern in den Abendstunden durchaus ein Jäckchen vertragen.

Zeltfest in Forbach-Hundsbach beginnt am Samstag

Das Fest beginnt am Samstag, 22. Juli, ab 12.30 Uhr mit den Mountainbiketouren und dem Beachvolleyballturnier. Ab 17 Uhr unterhält der Musikverein Vimbuch, bevor am Samstagabend der Partyrock mit „After 8“ startet.

Der Sonntag, 23. Juli beginnt um 10.30 Uhr mit dem Zeltgottesdienst und steht danach mit den Musikvereinen aus Forbach, Varnhalt, Winden sowie dem gastgebenden Musikverein aus Hundsbach ganz im Zeichen der Blasmusik.

Am Montagnachmittag sind die Kinder ab 15 Uhr zu Spiel und Spaß eingeladen, bevor der Musikverein Moos zum Dämmerschoppen aufspielt. Zum Ausklang der großen Sause auf den Schwarzwaldhöhen gastiert „Huber’s Partyband“ mit Tanzmusik und Stimmungshits im Festzelt. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.