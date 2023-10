Zusammenstoß: Fußgängerin läuft 92-Jähriger in Bühl vor das Fahrrad

Zu einem Zusammenstoß einer Fußgängerin mit einer 92-jährigen Fahrradfahrerin ist es am Donnerstag in der Hauptstraße in Bühl gekommen. Die Seniorin verletzte sich dabei leicht.

Eine 92-jährige Fahrradfahrerin ist am Donnerstag an der Hauptstraße in Bühl mit einer Fußgängerin zusammengestoßen, die die heranfahrende Seniorin übersehen hatte. Die Polizei teilte mit, dass die Fußgängerin durch im Verkehr stehenden Autos hindurch die Straße überqueren wollte und dabei die 92-Jährige übersah. Als sie ihr deshalb unvermittelt in die Fahrbahn schritt, kam es zur Kollision.

Die Seniorin kam in ein Krankenhaus

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrradfahrerin leicht. Sie wurde anschließend im Krankenhaus behandelt.