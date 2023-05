Fans von flotten Fahrzeugen, allesamt vor dem Jahr 2000 gebaut, kamen in Michelbach voll auf ihre Kosten. Bei der Zieleinfahrt der 20. Baden-Classic, die auch in diesem Jahr vom MSC Bernstein organisiert wurde, war manch flotter Flitzer zu bewundern. Zahlreiche Zuschauer zeigten sich beeindruckt, als durch das sonst eher beschauliche Michelbach die Oldtimer mit teilweise mächtig viel Pferdestärken unter der Motorhaube fuhren.

Fahrt in gemächlichem Tempo

Dabei kommt es bei den Baden Classic nicht auf die Geschwindigkeit an. Das geht auch gar nicht, denn die Fahrt findet im normalen Straßenverkehr statt. „Unterwegs sind verschiedene Aufgaben zu lösen und am Ende steht das gleichmäßige Fahren im Mittelpunkt“, berichtet Monika Kraft vorm Organisationskomitee und fügt hinzu, dass neben Kontrollen an bekannten Punkten auch sogenannte „stumme Kontrollen“ durchgeführt werden, die die Teilnehmer vorab nicht kennen.

Insgesamt fahren die Starter am Ende einen Schnitt zwischen 30 und 40 Kilometer pro Stunde, wobei teilweise Bruchteile einer Sekunde über die Platzierung entscheiden.

Gesamtsieger der Baden Classic 2023 in der sportlich-kernig-badischen Wertung wurde das Team Achim und Timo Bittmann aus Gaggenau. Mit ihrem VW Golf GTI, Baujahr 1983 und 113 PS unter der Haube, nutzen sie ihren Heimvorteil.

Gesamtsieger in der klassischen Wertung wurde das Team Michael Lisch und Thorsten Schneider auf Mercedes-Benz W123 280TE. Auch sie hatten einen Heimvorteil, denn beide kommen aus Marxzell und Gaggenau.

60 Helfer sorgen für reibungslosen Verlauf

Insgesamt bewältigten die 58 Teams, von denen einige aus Frankreich, der Schweiz, Luxemburg und sogar Kanada angereist waren, rund 400 Kilometer. Während am Freitag nach dem Start vor dem Gaggenauer Rathaus unter anderem der Ruhestein und die Wolfsschlucht angefahren wurden, führte die Strecke bei bestem Wetter am Samstag unter anderem durch Weitenung, Ettlingen und Bad Herrenalb.

Entlang der Strecke sorgten 60 Helfer für einen reibungslosen Verlauf der diesjährigen Baden-Classic. Höhepunkt für viele Fahrer war die Abschlussrunde durch das beschauliche Michelbach. An der Strecke zeigten sich die Besucher begeistert: „Es ist toll, solche alten Autos zu sehen. Sie werden richtig gut gepflegt“, schwärmt Manfred Jockers und deutete im Zielbereich auf sein Lieblingsstück, eine VW Käfer 1303 Salzburg aus dem Jahr 1973.

Daneben sind verschiedene Porsche Modelle ebenso zu bestaunen wie ein Opel Manta aus dem Jahr 1988, der von Wolfgang und Monika Bastl aus Weissbach gefahren wird.

Bei den Zuschauern beliebt sind zudem verschieden Mercedes-Modelle wie ein Benz 280 SE/8 aus dem Jahr 1969 oder ein Mercedes 280 SL von 1968. Jüngstes Modell ist der BMW Z3 M von Alfred und Mathilde Quetsch aus Luxemburg. Seine Blicke auf sich zieht der blaue Fiat 850 Special, mit dem Martin Hahn und Uwe Ruß aus Gaggenau unterwegs sind.