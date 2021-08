Seit 15 Jahren hilft Herbert Walterspacher aus Gaggenau bei der Entwicklungshilfe in Äthiopien und Uganda. Er beobachtet die Entwicklungen in den afrikanischen Ländern mit Sorge.

Herbert Walterspacher hält es nicht lange in der Hütte aus Lehm und Schilf aus. Hühner laufen dort herum, wo die Bewohner nachts auf dem Boden schlafen. Außerdem brennt in dem fensterlosen Raum ein Feuer. „Meine Augen haben wegen dem Rauch wehgetan“, sagt der 72-Jährige aus Gaggenau-Bad Rotenfels. Er tritt ins Freie. Hier, 30 Autominuten von der Stadt Alemtena in Äthiopien entfernt, besucht er eine Familie.

Die Frau muss sich alleine um die acht Kinder kümmern, weil ihr Mann aus gesundheitlichen Gründen nicht helfen kann. „Es war bedrückend zu sehen, dass die ganze Verantwortung auf ihren ­­Schultern lastet“, sagt Walterspacher.

Zudem fehlt es der Familie an Schulgeld, damit die Kinder weiter zur Schule gehen können. „Wir haben sie mit der Stiftung finanziell unterstützt“, betont der 72-Jährige, nachdem er von dem Erlebnis erzählt hat.