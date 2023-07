„Ähm!“: In Gaggenau gibt es jetzt Eis für Unentschlossene

Vanille, Schokolade, Erdbeere oder Stracciatella? Als Alessandro Cimino, Inhaber von Eis-Rimini in Gaggenau, dieser Tage von einem Freund gefragt wird, was die Kunden am häufigsten bestellen, ist es ihm plötzlich bewusst: Es ist Ähm!

„Fast jeder, ob Groß oder Klein, sagt erst mal ähm, wenn er in die Eisdiele kommt.” Das beobachtet der 44-Jährige schon lange. Offensichtlich hat das seine Kreativität angeregt. Der Eis-Künstler hat eine neue Kreation daraus gemacht: ein Eis in pastelligem Beige mit gepunktetem Pistazien-Grün.

Weiße Schokolade mit Pistazien-Crunch

Darin steckt vor allem weiße Schokolade mit Pistazien-Crunch. Cimino selbst hält die Farbe für ein wenig gewöhnungsbedürftig. Aber „ich fand, das passt zu Ähm”.

Kaum postete er es im sozialen Netzwerk Facebook, wurde der Beitrag geteilt und verselbstständigte sich. Wäre Alessandro Cimino durch seine Teilnahmen und den Finaleinzug 2021 bei der Eis-WM nicht schon so bekannt, spätestens jetzt würde er es vermutlich werden. Denn seit Ähm auf dem Markt ist, klingelt ständig sein Telefon: Radiosender aus ganz Deutschland wollen einen O-Ton von ihm, um über das neue Eis aus Gaggenau zu berichten.

Auch die Kunden scheinen begeistert zu sein. „Die Leute kommen, machen Fotos und teilen es mit ihren Freunden”, freut sich Cimino. Ob es wohl nervt, wenn die Eis-Freunde Tag für Tag, Stunde um Stunde vor der Eis-Vitrine stehen und mit einem langen Ääähm die Qual der Wahl haben?

„Nein! Das ist unser Job. Das gehört dazu”, beteuert er. Aber witzig findet er es schon, dass die Kunden – obwohl sie quasi mit der Nase auf das Ähm gestoßen werden – jetzt noch immer vor allem eins tun, wenn sie an die Ladentheke kommen: „Ähm sagen!“

Ursula Stern und Eckard Herm geht es da nicht anders: Sie haben Ähm gesagt und Ähm bekommen. Und sie nehmen es, wie so viele andere auch, mit Humor. Auf die Frage, wie das Eis schmeckt, sind sie sich einig: „Es schmeckt ziemlich ähm.”

Auch seine Kollegen aus anderen Eisdielen haben sich schon bei ihm gemeldet. „Wir kennen uns ja untereinander und ein paar haben mir erzählt, dass sie heute bei jedem Ähm an mich denken mussten”, lacht Cimino. Deswegen ist er sich auch ganz sicher: „Ähm ist gekommen, um zu bleiben. Wir lassen Ähm für immer im Programm.”