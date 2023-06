Die Eis-Saison befindet sich an diesen warmen Tagen schon auf ihrem Höhepunkt. Dabei gibt es auch in Gaggenau und Gernsbach für die Eisliebhaber einige neue Kreationen.

Der Sommer ist nun auch im Murgtal vollends angekommen, die Eis-Saison auf ihrem Höhepunkt. Was ist dieses Jahr in den Murgtäler Eisdielen im Trend? Außergewöhnlich mit Drachenfrucht und Bubble Gum oder doch lieber die Klassiker Erdbeere, Vanille, Schokolade? „Bei uns geht Pistazie ganz stark“, berichtet Melani Gervasi, während sie in ihrem Eiswagen im Bad Rotenfelser Kurpark Kunden bedient. Sie weiß: Viele Besucher würden nur wegen Pistazieneis vorbeikommen.

Zur heißen Jahreszeit sind fruchtige Sorten gefragt

Gervasis Wagen – in direkter Nähe zu Christophsbräu und Spielplatz – ist besonders am Wochenende beliebt. Zur heißen Jahreszeit seien besonders fruchtige Sorten wie Erdbeere, Himbeere und Maracuja gefragt. „Die Klassiker Vanille, Schokolade und Erdbeere sind aber weiter ungeschlagen. Das geht glaub ich nie weg“, ist Gervasi sich sicher.

In der Gernsbacher Traditionseisdiele Rizzardini weiß Monica Pronesti am besten über die Wünsche und Geschmäcker ihrer Kunden Bescheid. Das Eis des Monats ist gerade „Spaghettieis“ und wird von den Kunden sehr gut angenommen.

Bei ihren Kreationen sind die Pronestis kreativ und schrecken vor Neuem nicht zurück. Besonders ausgefallene Sorten sind derzeit „Walnuss-Feige“ oder das Eis des Jahres mit dem Namen „Tiziano“, ein Erdbeertrauben-Sorbet mit Prosecco Wein.

Erinnerungen an den italienischen Maler Tizian

Hinter dieser Kreation verbirgt sich für Monica Pronesti sogar eine ganz persönliche Geschichte. Das Eis mit der lila-rötlichen Farbe und einem fruchtigen Geschmack ist nämlich nach dem italienischen Maler Tizian benannt, der aus Monica Pronestis italienischer Heimatregion in den Dolomiten stammt. Maler Tizian benutze die kräftigen Farben der Erdbeertrauben einst für seine Gemälde, berichtet Pronesti.

Doch woher kommen eigentlich die Ideen für neue Kreationen? „Die Kreationen kommen alle aus dem eigenen Kopf“, erklärt Monica Pronesti. Ihr Sohn und Mann würden sich die Eissorten wie „Pfirsich-Mango-Minze“ oder „Passionsfrucht-Holunder“ selbst ausdenken. Eistrends mit künstlichen Farben oder Geschmäckern meidet das Rizzardini dagegen bewusst. „Sowas kommt bei uns nicht in den Tresen. Auch die Kinder verlangen das kaum“, weiß Pronesti.

Die Kreationen kommen alle aus dem eigenen Kopf Monica Pronesti, Eisverkäuferin

Im Eiscafé Fran Rosa in der Gernsbacher Altstadt ist ebenfalls Pistazieneis sehr gefragt. „Das Rezept ist von unserem Opa aus Sizilien“, berichtet die Besitzerin. Neben den klassischen Sorten haben sie aber auch pinkes „Bubble Gum“ oder ein blau gefärbtes Eis mit dem Namen „Azzuro Cielo“, was blauer Himmel bedeutet.

Besonders ausgefallen sei außerdem das Eis „Zuppa Inglese“, dessen genaue Zusammenstellung die Besitzerin nicht verraten will. „Das ist ein Geheimnis der Familie“.

In der Eisdiele Rimini in der Gaggenauer Innenstadt weiß Eismacher Alessandro Cimino genau, was seine Kunden erwarten. Dieses Jahr ist das Eis des Jahres „Basilikum-Zitrone“. „Das geht sehr gut“, weiß er. Auch „Ingwer-Orange“ ist laut Cimino bei den Gaggenauern beliebt. „Das haben wir seit diesem Jahr neu und es ist nicht mehr wegzudenken“.

„Bauernschmand mit Mandarine“ in Ottenau

Das Eiscafé feierte dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum, auch dazu kreierte Cimino eine neue Eissorte: „Cookies Caramel“. Inspiration für seine teils exotischen und ausgefallenen Kreationen kommen ihm dabei meist im Alltag. Er nehme auch gerne Kundenwünsche entgegen, erzählt der Eismacher.

„Man kann so viel erfinden, wie man will, die Klassiker bleiben immer beliebt“ Alessandro Cimino, Eisverkäufer

Die meisten Kunden würden trotz der großen Auswahl aber auf Klassiker setzen, ist sich Alessandro Cimino sicher. „Man kann so viel erfinden, wie man will, die Klassiker bleiben immer beliebt“. Neben diesen hat Cimino nun auch ein „Tik-Tok“-Eis im Angebot. Geschmacklich handelt es sich dabei um Pannacotta-Schoko-Eis und soll besonders Kinder und Jugendliche anlocken. „Ich habe immer zwei, drei Eissorten für Kinder“, berichtet der Eismacher. Bei den restlichen Sorten setze er auf natürliche Zutaten.

Auch die Eisdiele Eiswolf in Ottenau hat immer wieder neue, aber auch bewährte Sorten im Tresen. So zum Beispiel „Strawberry Cheesecake“, „Griechischer Joghurt mit Honig und Crunch“ oder „Bauernschmand mit Mandarine“. Die Eissorten seien bei den Ottenauern sehr beliebt, berichtet eine Mitarbeiterin der Eisdiele. Die gefragteste Eissorte sei aber nach wie vor „Joghurt-Kirsch“.