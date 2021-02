Zum Schnurren haben wir uns zuletzt über das Videochat-Portal Zoom getroffen. Mit dabei waren die Schlempenkönigin Anja Mollenhauer, Prinzessin Jessica Walter und ich. Wir haben uns daheim verkleidet und vor dem Computer mit Alkohol angestoßen. Dazu ließen wir laut Musik laufen. Das Ganze ging von 19 bis 24 Uhr. Ein vollwertiger Ersatz ist das natürlich nicht. Nach außen hin hatten wir verschiedene Aktionen. Zum einen verteilten wir in ganz Hörden und an andere Fastnachts-Gruppen zahlreiche Buttons mit dem Logo der Bärenloch-Hexen. Zum anderen veröffentlichten wir auf Sozialen Medien kleine, witzige Sketche. Bei der Online-Sitzung der Narrenzunft Schmalzloch in Hörden waren wir mit einem kleinen Beitrag vertreten. Also kann man sagen, dass wir dieses Jahr eine sogenannte Couch-Fastnacht haben. (lacht) Mir fehlen aber nicht nur die Veranstaltungen, sondern auch die traditionellen Narrenbäume. Als Ersatz habe ich meinen sechs Meter hohen Weihnachtsbaum im Garten stehen gelassen und die Äste weggemacht. Jetzt ist er mit Papierrosen dekoriert.