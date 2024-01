Termin am Montag

Ein Jahr nach dem tödlichen Unfall in Neuenbürg steht der Autofahrer vor Gericht

Am Neujahrstag 2023 stirbt ein 17-Jähriger bei einem Unfall in Neuenbürg. An diesem Montag muss sich der beteiligte Autofahrer vor Gericht verantworten. Ihm wird fahrlässige Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen.