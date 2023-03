Beim Gaggenauer Ostermarkt werden 70 Aussteller erwartet

Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr bei Ostermarkt und verkaufsoffenem Sonntag am 19. März in der Gaggenauer Innenstadt. Erstmals wird das Frühlingsfest der Lebenshilfe rund um den Josef-Treff stattfinden.

Auch in diesem Jahr werden Kunsthandwerker und Hobby-Künstler aus der ganzen Region beim Ostermarkt am Sonntag, 19. März, wieder allerlei Kreatives aus ihren Ideen-Werkstätten anbieten.

Mit rund 70 Ausstellern sind der Marktplatz, die Fußgängerzone und die untere Hauptstraße voll besetzt. „Das Interesse für die Teilnahme als Aussteller am Gaggenauer Ostermarkt war so groß, dass mittlerweile eine Warteliste eingerichtet werden musste“, freut sich die Stadtverwaltung.

Zudem wurde das kulinarische Angebot ausgebaut. So finden sich neben Bratwurst, Cevapcici-Burger und Churros nun auch weitere Speisen vom Grill, Flammkuchen, Kartoffelsuppe, Kaffee und Kuchen, Crêpes, portugiesische Spezialitäten und einiges mehr.

Außerdem lädt der Gaggenauer Einzelhandel am verkaufsoffenen Sonntag zum Schauen, Stöbern und Entdecken der aktuellen Frühjahrstrends von 13 bis 18 Uhr in die Geschäfte in der Gaggenauer Innenstadt ein.

Frühlingsfest der Lebenshilfe erstmals in Gaggenauer Innenstadt

Das Frühlingsfest der Lebenshilfe rund um den Josef-Treff ist neben dem Advents-Basar eine traditionelle Veranstaltung der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal. In diesem Jahr hat sich die Lebenshilfe entschlossen, nicht – wie bislang – auf dem Gelände der Ottenauer Werkstatt zu feiern, sondern in die Gaggenauer Innenstadt zu gehen.

Dort werden sonntags von 11 bis 18 Uhr rund um den Josef-Treff der traditionelle Verkauf der österlichen Bastelarbeiten, eine Bewirtung und eine Präsentation der Lebenshilfe ausgerichtet. „Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass Inklusion mitten in der Stadt und Teil eines fröhlichen Festes sein soll“, erläutern die Organisatoren. Zufällig sei der 19. März im Heiligenkalender der „Josefstag“, „so dass der Josef-Treff für dieses Frühlingsfest der ideale Ort ist“.

Schon am Freitag, 17. März, von 10 bis 17 Uhr, und am Samstag, 18. März, von 10 bis 16 Uhr, werden am Josef-Treff Bastelarbeiten zum Verkauf angeboten. Rund um den Josef-Treff präsentiert sich die Lebenshilfe. Für Kraftfahrzeuge wird im Zuge des Ostermarktes und des Frühlingsfests die nördliche Hauptstraße an diesem Sonntag gesperrt sein.

Im Gaggenauer Rathaus endet eine kleine Tradition

Bis zum Jahr 2020 hatte der Kunsthandwerkermarkt an zwei Tagen im Rathaus stattgefunden – samstags und sonntags. Noch vor Beginn der Corona-Einschränkungen hatte die Stadtverwaltung im Januar 2020 beschlossen, dass der Ostermarkt künftig nicht mehr im Rathaus ausgerichtet werden dürfe: Aus Brandschutzgründen seien dort weder Ostermarkt noch Kunsthandwerkermarkt mehr in der bisherigen Form erlaubt.

Denn die große Treppe vom ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss des Rathauses sei der einzige „richtige Rettungsweg“, der viele Menschen aufnehmen kann. Bei den Märkten waren allerdings die Gänge bedingt durch die zahlreichen Stände eingeengt. Zudem seien unter anderem leicht brennbare Waren angeboten worden.

Damit endet im Rathaus eine kleine Tradition: Den Kunsthandwerkermarkt gab es dort seit dem Jahr 2000, der Ostermarkt fand seit 2003 dort statt. Im März 2022 fand dann der Ostermarkt zum ersten Mal im Freien statt.