Bis zu 75 Minuten waren Teile des Murgtals am Donnerstag ohne Strom. Grund war wohl ein Blitzeinschlag in eine Überlandleitung der Netze BW.

Gewitterbedingt kam es am Donnerstag gegen 16.15 Uhr zu einem großflächigen Stromausfall im Murgtal. Für rund 30 Minuten waren das gesamte Gaggenauer Stadtgebiet sowie weitere Gemeinden südlich davon betroffen. Auch Telefon und Internet waren vorübergehend außer Betrieb oder nur eingeschränkt nutzbar. Um 17.30 Uhr waren alle wieder am Netz.

Netze BW geht von Blitzeinschlag in Überlandleitung aus

Die meisten Haushalte in Gaggenau hatten schon ab 16.30 Uhr wieder Strom, berichtet die Stadtverwaltung. Bestätigung kommt von der Netze BW. In Kommunen, die durch die Umspannwerke Gaggenau, Obertsrot und Forbach versorgt werden, verursachte das starke Gewitter einen Kurzschluss im vorgelagerten 110-kV-Netz, erklärt Pressesprecher Ralph Eckhardt. Die Netze BW geht von einem Blitzeinschlag in die Überlandleitung aus.

Durch Umschaltungen sei es dem Netze BW-Entstördienst gelungen, die Versorgung ab 16.28 Uhr wiederherzustellen. Die 110 kV-Leitung der Netze BW transportiert den Strom nach Gaggenau und in das hintere Murgtal. Deshalb waren auch weitere Gemeinden vom Stromausfall betroffen. „Die Mitarbeiter der Stadtwerke Gaggenau haben mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die Stromversorgung schnell wieder überall hergestellt war“, heißt es in einer Mitteilung auf der städtischen Internetpräsenz.

Vom Stromausfall betroffen war auch das Mercedes-Benz-Werk Gaggenau. Die Trennung vom allgemeinen Netz dauerte Angaben von Daimler Truck zufolge circa eine halbe Stunde an. „Aufgrund von Vorkehrungsmaßnahmen unserer Werke gab es dadurch keine nennenswerten Auswirkungen“, betont Pressesprecherin Dorothea Freiberg auf Anfrage dieser Redaktion: „Wir beobachten die Situation weiterhin und haben uns auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet.“