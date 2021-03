Bürgerinitiative Oberweier blickt über die Kreisgrenze und will Malsch ins Boot holen

Die Bürgerinitiative (BI) „Keine Deponieerweiterung – Kein PFC“ aus Gaggenau-Oberweier hat es in wenigen Monaten geschafft, mit mehreren öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. Erste Teilerfolge wurden erzielt. Jetzt geht der Blick über die Kreisgrenze hinaus.

Die Bürgerinitiative (BI) „Keine Deponieerweiterung – Kein PFC“ aus Gaggenau-Oberweier hat es in kurzer Zeit geschafft, mit mehreren öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. Sie wurde am 18. Oktober vergangenen Jahres gegründet, ist also noch keine fünf Monate alt.

Der von ihr initiierte Protest nahm so schnell Fahrt auf, dass bereits Anfang Dezember das Landratsamt Rastatt verkündete, früher als ursprünglich geplant Standort-Alternativen für ihre Deponie-Pläne zu prüfen.

Der zweite greifbare Teilerfolg für die BI stellte sich Anfang diesen Monats ein, als die Stadt Gaggenau bekanntgab, ein eigenes Fachbüro in Sachen Deponie beauftragt zu haben – und damit eigene Fachkompetenz gegen die der Kreisbehörde aufbaut.