Der Standort für die Wohncontainer im Traischbachstadion steht fest. Sie sollen auf dem hinteren Teil des VFB-Hartplatzes errichtet werden – also in Richtung Bad Rotenfels. Der angedachte Standort zwischen Sporthalle und Hartplatz wurde verworfen. Stadtverwaltung und VFB Gaggenau haben sich auf diese Lösung geeinigt. Dies berichtete das Rathaus am Mittwoch.

Der Gemeinderat hatte sich für das Traischbach-Areal als Standort für die Container-Unterkunft ausgesprochen und folgte damit dem Vorschlag der Stadtverwaltung. Oberbürgermeister Christof Florus (parteilos) traf sich daraufhin Ende November mit VFB-Vorstand, Vertretern von Gemeinderat, Sportausschuss und Stadtverwaltung zum Gespräch.

Wohncontainer für Flüchtlinge werden im hinteren Teil des Hartplatzes aufgestellt

„Den exakten Platz, wo wir die Container für maximal 96 Personen aufbauen, wollen wir in Absprache mit Ihnen treffen“, wird der OB in der Mitteilung zitiert: Das Einvernehmen des VFB sei entscheidend. Der Verein hatte im Vorfeld energisch gegen die Container protestiert.

Die Stadtverwaltung hatte den Sandplatz neben dem Rasen vorgeschlagen (bei der Halle) sowie den Hartplatz. Laut VFB-Vorsitzendem Vito Daniel Bentivegna habe sich der Verein ausführlich mit der Standortfrage beschäftigt.

Der hintere Teil des Hartplatzes in Richtung Wald sei insbesondere auch ein Wunsch aus der Elternschaft, erklärten Bentivegna, sein Stellvertreter Serdar Özcelik und Jugendleiter Franck Kurreck.

Zwar werde der Hartplatz für Spiel- und Trainingsbetrieb benötigt: Doch der Sandplatz bei der Halle scheide aus, da sich dort die Kabineneingänge befinden. Dieser Platz sei auch ein Treffpunkt für Spieler und Eltern, die hier zu Trainings- und Spielzeiten verweilen oder warten. „Das wäre zu eng in diesem Bereich“, resümierten die VFB-Vertreter.

„Etwas überrascht“ habe die Stadtverwaltung auf diesen Wunsch reagiert, berichtet die Pressestelle. Schließlich wird der Container-Standort auf dem Hartplatz in der Länge mit einer Verkleinerung der Spielfläche um ein Drittel verbunden sein. Zusätzlich muss ein fünf Meter breiter Weg eingerichtet werden: zunächst als Baustraße. Sie wird später als Rettungsweg dienen.

VFB Gaggenau bekommt zusätzliche Zeiten im Stadion

Damit der Verein trotz der Einschränkungen seinen Trainings- und Spielbetrieb aufrechterhalten kann, räumt die Stadt dem Verein zusätzliche Zeiten im Stadion ein. Über eine genaue Lösung dazu wird nach BNN-Informationen noch zu befinden sein. Als ein Aspekt gilt die Frage der Beanspruchung des Rasens.

Errichtet werden die Wohncontainer samt Sanitäreinrichtungen, so dass die Sanitäranlagen der Sportler nicht benötigt werden. Genutzt werden soll jedoch die geschlossene Gaststätte, um dort Angebote für die Migranten und Flüchtlinge unterbreiten zu können.

Zum Schutz der künftigen Bewohner werden teilweise die Ballzäune erweitert beziehungsweise ergänzt.

Ab Januar werde es durch die Bauarbeiten zu Einschränkungen auf und am Hartplatz kommen. In einer öffentlichen Veranstaltung will die Stadtverwaltung noch vor Weihnachten die VFB-Mitglieder informieren und Fragen beantworten.