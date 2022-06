Es gehört zu den Sommerferien fest dazu: das Ferienprogramm der Gemeinden für Kinder und Jugendliche. In Loffenau werden dringend noch Programmpunkte gesucht. In Gaggenau und Gernsbach sieht die Lage dagegen ganz anders aus.

In Loffenau fehlen noch Programmpunkte für das Ferienprogramm 2022. Sowohl im Amtsblatt als auch auf der gemeindeeigenen Internetseite hat die Verwaltung einen Aufruf gestartet. „Wir befinden uns noch in der Planung und freuen uns über weitere Angebote“, heißt es dort.

Im Rathaus ist Laura Gießler verantwortlich für das Ferienprogramm. Sie betont auf Nachfrage, dass bisher fünf Programmpunkte gemeldet worden seien. Zum Vergleich: 2021 gab es laut Gießler in Loffenau insgesamt 14 Ferienprogrammpunkte, 2020 waren es sogar 16.

„Unser Ziel ist es, wieder ein ähnlich großes Angebot wie im Vorjahr zu organisieren“, betont Gießler. Wann genau sich das Ferienprogramm abspielen wird, sei wegen der fehlenden Termine noch unklar. Fest steht nur: Es findet - wie der Name sagt - immer in den Sommerferien statt.

Ferienprogramme in Gaggenau und Gernsbach stehen schon fest

Während in Loffenau die Suche auf Hochtouren läuft, steht das Ferienprogramm in Gaggenau und Gernsbach dagegen schon seit Längerem fest. Woran liegt das? Wie entsteht ein Ferienprogramm überhaupt? Angelika Schmied vom Presseteam der Stadt Gaggenau erklärt auf Nachfrage dieser Redaktion: „Es gibt viele eigene Ideen im Team und ein hervorragendes Netzwerk in Gaggenau.“

Wir sind als Talent-Scouts unterwegs. Heidrun Haendle, Kulturamtsleiterin in Gaggenau

Verantwortlich für die Organisation ist Ute Acri vom Kulturbüro. Letzteres stellt das Programm zusammen. Kulturamtsleiterin Heidrun Haendle betont: „Wir sind als Talent-Scouts unterwegs und sprechen gezielt Menschen an, die ein spezielles Angebot machen können.“ Sie fügt hinzu: „Nach dem Ferienspaß ist vor dem nächsten Programm.“

Das ganze Jahr über würden Ideen gesammelt und dazu Wünsche von Kindern und Jugendlichen mit aufgenommen. Dann gebe es gezielte Anfragen bei Vereinen und Institutionen. Die konkrete Planung beginnt nach Haendles Angaben bereits Anfang Februar.

Für das Programm gibt es nach den Worten von Schmied vor allem folgendes Kriterium: Es muss etwas sein, was Kindern und Jugendlichen in den Ferien Spaß mache – wie Kreatives, Sport, das Thema Tiere, Ausflüge und Exkursionen sowie Workshops.

Programm soll unter anderem berufstätige Eltern entlasten

Das Ziel des Ferienprogramms sei es, Kindern ein abwechslungsreiches Programm zu bieten – gerade wenn sie in den Sommermonaten nicht in Urlaub fahren, so Schmied. Eine weitere Intention sei es, berufstätige Eltern etwa durch mehrtägige Angebote für ihren Nachwuchs zu entlasten.

Letzteres ist auch Jochen Müller, Leiter des Forstreviers Gaggenau, ein wichtiges Anliegen. Er bietet seit über 20 Jahren einen Ferienprogrammpunkt pro Jahr an: die sogenannte Kleintiersafari. Dabei ist er mit den Teilnehmern im Wald unterwegs und schaut sich mit ihnen unter anderem kleine Tiere wie Eidechsen, Siebenschläfer und Insekten an.

Zur Frage, was ihn Jahr für Jahr zum Angebot der „Kleintiersafari“ motiviere, sagt er: „Es freut mich, Kinder für die Natur zu begeistern. Für sie ist es nämlich sehr wichtig, draußen unterwegs zu sein.“ Außerdem, gibt er schmunzelnd zu, sei der Aufwand zur Vorbereitung auf die „Safari“ inzwischen überschaubar.

Die Planungen starten bereits im Januar. Nicoletta Arand, Pressesprecherin Stadt Gernsbach

Auf eine ausgiebige Vorbereitung setzt dagegen die Stadt Gernsbach, um das Ferienprogramm zusammenzustellen. „Die Planungen starten bereits im Januar. Eine Mitarbeiterin der Tourist-Info ist dafür zuständig“, berichtet Nicoletta Arand, Pressesprecherin der Stadt Gernsbach, auf Nachfrage.

Um das Programm zeitnah auf die Beine zu stellen, würden alle Teilnehmer aus den vergangenen Jahren angeschrieben, erklärt Arand. Zusätzlich kontaktiere die Verantwortliche potenzielle neue Teilnehmer, die zum Beispiel schon Interesse bekundet haben. In diesem Jahr habe man zum Beispiel das Jugendhaus Gernsbach neu in das Repertoire mit aufgenommen.

Loffenau bleibt in puncto Ferienprogramm zuversichtlich

Nach Arands Aussage wählen die Anbieter in der Regel ihre Programmpunkte und den Zeitpunkt selbst. Die Mitarbeiterin der Tourist-Info koordiniere dann das finale Programm.

Wie in Gaggenau achtet auch die Stadt Gernsbach darauf, dass das Programm abwechslungsreich gestaltet wird (zum Beispiel Sportangebote und zugleich Bastelangebote).

Das ist in Loffenau ebenfalls das Ziel. Gießler zeigt sich optimistisch: Zu den fünf bisherigen Programmpunkten gesellen sich aller Voraussicht nach bald zwei weitere. Außerdem seien in den Vorjahren bisher immer genügend Angebote zusammengekommen. Sie betont: „Daher gehen wir davon aus, dass auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm angeboten werden kann.“