Der selbstständige Tischlermeister und Gebäudeenergieberater habe vor Kurzem seine Bewerbungsunterlagen eingereicht. Erhard sei Mitglied des Kreisverbands Rastatt Baden-Baden der „Basisdemokratischen Partei Deutschlands“ (Die Basis).

Er war am Sonntag telefonisch nicht erreichbar. Der Familienvater saß unter anderem Anfang der 2000er-Jahre für die Wählervereinigung BBK im Kuppenheimer Gemeinderat. 2020 kandidierte er bei den Landtagswahlen für die Partei Wir 2020.

Seine Kandidatur bei der jüngsten Landratswahl im Landkreis Rastatt wurde nicht zugelassen, weil er fachlich nicht geeignet sei (weder juristische Ausbildung noch Verwaltungserfahrung).

In den kommenden Wochen wolle er in Forbach mit möglichst allen Bürgern in den Dialog treten, so Die Basis weiter in der Pressemitteilung.