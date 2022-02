Mathias Reidel fünfter Kandidat bei Bürgermeisterwahl in Forbach

Mit Mathias Reidel (54), Diplom-Kaufmann aus Gaggenau, ist die Bewerberliste um das Bürgermeisteramt komplett. Der Betreiber des Langlauf-Centers und der Dobelbachhütte in Herrenwies ist gebürtiger Forbacher, parteilos und tritt mit Unterstützung des CDU-Ortsverbands an. Er hat am späten Montagnachmittag seine Unterlagen im Rathaus abgegeben.

Die Bewerberfrist endete um 18 Uhr. In der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Abend wurden fünf von acht eingegangenen Bewerbungen zugelassen.

Bei der Wahl am 13. März, stehen die Kandidaten in dieser Reihenfolge auf dem Wahlzettel: Jürgen Erhard (Die Basis), Mathias Fey (parteilos), Robert Stiebler (parteilos), Kilian Krumm (unterstützt von SPD, Grüne, FWG) und Mathias Reidel (unterstützt von CDU). Ursprünglich hatten acht Bewerbungen vorgelegen. Doch hatte ein Kandidat nicht fristgerecht alle erforderlichen Unterlagen eingereicht; zwei weitere hatten ihre Bewerbungen vor Ablauf der Bewerbungsfrist zurückgezogen.

Offizielle Vorstellung der Kandidaten am 23. Februar

Die Wahl des Nachfolgers von Katrin Buhrke (parteilos) ist am Sonntag, 13. März – zeitgleich mit der Oberbürgermeisterwahl in Baden-Baden. Sollte ein zweiter Wahlgang erforderlich werden, weil im ersten Anlauf kein Bewerber über 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, findet dieser am 3. April statt.

Die offizielle Kandidatenvorstellung ist am Mittwoch, 23. Februar, geplant. Beginn ist um 18 Uhr in der Murghalle. Pandemiebedingt ist die Anzahl der Plätze begrenzt. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist ab sofort möglich unter (0 72 28) 39 11. In der Murghalle gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht. Die Kandidatenrunde wird auch per Livestream im Internet übertragen.