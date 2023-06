Vorfreude auf den Gausbacher „Schlempenrock“ ist groß

Der Vorverkauf für das Festwochenende am 8. und 9. Juli mit Rockmusik und Kinderprogramm in Gausbach läuft bereits. Es ist die vierte „Schlempenrock“-Ausgabe.

Es geht in großen Schritten auf den vierten Gausbacher Schlempenrock zu. Alle zwei Jahre steigt das Großereignis vor der malerischen Kulisse unterhalb des Gausbacher Sportplatzes. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren.

Organisiert wird das Rockkonzert vom Fasentverein „Rinnberger Schlempen“, der am 8. und 9. Juli zum Schlempenrock am Hexenstein einlädt. Die Vorfreude des Vorsitzenden Björn Gaiser ist riesig, besonders weil das letzte Mal bereits vier Jahre zurückliegt. Das für 2021 geplante Konzert musste wegen der Corona-Krise ausfallen.

„Es gibt ja viele Konzerte, aber hier haben wir eine einmalige Kulisse“, sagt der Vereinsvorsitzende, der den Veranstaltungsort auch liebevoll „Gausbacher Waldbühne“ nennt.

Vorverkauf für Tickets

Seit Kurzem können Karten im Vorverkauf erworben werden. Die Tickets gibt es bei „My Way Hairstyling“, „Getränke Blessing“ und der Gärtnerei „Klumpp“ in Schönmünzach. „Es läuft gut an. Wenn es so weitergeht, wäre das gut. Die meisten Besucher kommen aber zur Abendkasse“, vermutet Gaiser. Einlass ist ab 16 Uhr.

Für die musikalische Unterhaltung am Samstagabend sorgen fünf verschiedene Gruppen. „Wir achten darauf, dass regionale Bands miteingebunden werden“, betont Gaiser. Den Auftakt machen Oceansides. „Das ist eine Newcomer-Band aus Karlsruhe. Der Gitarrist hat mal in Gausbach gewohnt, so ist der Kontakt entstanden.“

Anschließend betreten Allehackbar aus Besenfeld die Bühne. „Das sind nur drei Mann, aber sie machen wahnsinnig laute Musik und nehmen das Publikum mit“, wirbt Björn Gaiser.

Gegen 20 Uhr ist der Auftritt von Kommando B geplant, eine Formation aus Gaggenau. Für sie ist es nicht das erste Konzert am Hexenstein.

Bereits beim ersten Schlempenrock vor acht Jahren haben sie auf der Gausbacher Waldbühne gespielt. Zum ersten Mal dabei hingegen sind die Söhne Weisenbach – der Name ist selbsterklärend. Gaiser freut sich darauf, wie er sagt, „eine Band aus der Nachbargemeinde dabei zu haben“. Die Formation spielt Rock- und Punkmusik.

Zum Abschluss des Konzertabends wollen Donnerbalken aus Pforzheim dem Publikum noch mal richtig einheizen. „Donnerbalken sind zum zweiten Mal dabei. Als sie hier waren, sind sie super angekommen“, ist Gaiser überzeugt von der Qualität der Band.

Dorfstammtisch am Sonntag im Vereinsheim

Am Sonntag geht es morgens los mit einem Dorfstammtisch im Vereinsheim. Danach gibt es ein Programm für Kinder. „Es wird einen Lehrpfad geben mit Stationen“, kündigt der Ortsvorsteher an. Start und Ziel des Rundwegs unter dem Motto „auf den Spuren der Gausbacher Hexe“ ist am Fest.

Über den Tag verteilt können Kinder alle zwei Stunden daran teilnehmen. Zum Abschluss spielt der Musikverein Forbach. „Wir wissen, wie der Hase läuft. Aber dieses Jahr ist es wieder ein kleiner Neuanfang“, freut sich Björn Gaiser.