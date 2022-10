Zur Person: Tatjana Zambo ist am 20. September 1965 in Kehl geboren. Sie machte ihr Abitur in Baden-Baden und studierte Pharmazie in Freiburg. Die Mutter zweier erwachsener Kinder ist Inhaberin der Schwarzwald-Vital-Apotheke und der Vital-Apotheke im Gesundheitszentrum in Gaggenau. Im Juni 2017 wurde sie in den engsten Führungszirkel des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg gewählt, am 1. Mai 2021 wurde sie dessen Präsidentin. Dort trifft sie wichtige strategische Entscheidungen zur Positionierung des Verbandes.

Vorbilder: „Menschen, die etwas bewegen möchten und die den Mut haben, sich gegen Widerstände durchzusetzen.“

Lieblingsmusik: „Ich spiele Klavier und höre gerne klassische Musik. Ich mag aber auch die Lieder von Abba oder Coldplay.“

Motto: „Ich habe nicht wirklich ein Lebensmotto – vielleicht eher einen Leitspruch: Nicht weil es schwierig ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwierig“ (Seneca).