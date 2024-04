Stadtwerke wollen eigene Rotoren errichten

Gegen Gaggenauer Windkraftpläne regt sich Widerstand in Bernbach

Die Stadt Gaggenau will mindestens einen Windkraftstandort. Allerdings nicht da, wo ihn der Regionalverband gerne hätte. Mit zwei eigenen Flächen geht Gaggenau nun ins Rennen. Eine davon wird in Loffenau durchaus gutgeheißen. Aber in Bad Herrenalb regt sich Widerstand.