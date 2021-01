Viele Ausflügler in den Höhenlagen unterwegs

Besuchermassen drängen in Gernsbach auf den Kaltenbronn

Die schneebedeckten Höhenlagen im Nordschwarzwald haben in den vergangenen Tagen tausende Ausflügler angezogen. Als Besucher-Hotspot ist unter anderem der Kaltenbronn in Gernsbach in die Kritik geraten. Die Behörden zeigen deshalb Präsenz.