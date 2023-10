Der Anfang: 1998 zunächst als Herz- und Kreislaufzentrum gegründet, ist das Gernsbacher Zentrum mit Standorten im Langen Weg und in der Casimir-Katz-Straße in seinem Jubiläumsjahr eine multidisziplinäre Klinik für die Fachbereiche Neurologie, Geriatrie sowie Innere Medizin und Kardiologie. Daran angegliedert ist eine Fachklinik für die neurologische Frührehabilitation, in der Patientinnen und Patienten mit schweren und schwersten Hirnschädigungen aufgenommen werden können.

Heute: Bis September 2019 verfügte die Klinik zudem über eine Fachklinik für Orthopädie, welche aufgrund der ständig steigenden Nachfrage nach geriatrischen und neurologischen Reha-Betten allerdings geschlossen werden musste. Neu hinzugekommen ist im Jahr 2021 hingegen eine interdisziplinäre Post-Covid-Rehabilitation zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Langzeitfolgen nach einer Corona-Erkrankung.