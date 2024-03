Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum

Gernsbach freut sich über satte Finanzspritze

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum unterstützt strukturell bedeutsame Projekte in den ländlich geprägten Dörfern und Gemeinden Baden-Württembergs. In Gernsbach werden Projekte in drei Stadtteilen gefördert.