Damit hätte sich die Angeklagte der Strafvereitelung im Amt schuldig gemacht. Ein minderschwerer Fall, den die Anklagevertretung mit einer Geldstrafe in Höhe von 200 Tagessätzen über je 60 Euro geahndet wissen wollte. Verteidiger Mathias Albrecht betonte indessen, dass es keinerlei Vorsatz seiner Mandantin gegeben habe und plädierte auf Freispruch.

Ein nicht ganz alltäglicher Fall mit sehr konträren Betrachtungsweisen wurde also verhandelt, an dessen Ende Amtsgerichtsdirektor Ekkhart Koch am Ende deutliche Worte fand: Dass in der Behörde, in der die Angeklagte tätig ist, Missstände herrschten, sei augenscheinlich.

Richter: Kontrolle am Amtsgericht Karlsruhe hat versagt