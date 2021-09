Der Verpackungshersteller Baden Board aus Gernsbach befindet sich in einem Insolvenzverfahren. Das bestätigte am Donnerstag Karsten Rehbein, der Leiter des Bezirks Karlsruhe bei der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie.

Unter dem Veröffentlichungsdatum 23. September, also dem Donnerstag, listet zudem das Insolvenzgericht Baden-Baden bei den so genannten Insolvenzbekanntmachungen unter dem Aktenzeichen 11 IN 421/21 die Firma Baden Board GmbH aus Gernsbach auf. Die Geschäftsleitung der Papierfabrik im Murgtal war am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Zu den Hintergründen der Insolvenz sagte Rehbein, dass der Verkauf von Baden Board an die schwedische Firma Fiskeby Board geplatzt sei. Warum sich Fiskeby Board zurückgezogen habe, sei aber noch nicht bekannt. „Ich habe heute morgen von der Situation erfahren“, betonte Rehbein.

Nach seiner Aussage gab es am Donnerstagnachmittag eine Mitarbeiterversammlung bei Baden Board. Nun sei fraglich, ob Insolvenzgeld fließen werde, sagte Rehbein. Davon hänge ab, ob der Geldhahn direkt zugedreht sei oder das Unternehmen nochmal die Gelegenheit bekomme, sich nach einem Käufer umzuschauen.

280 Menschen bei Baden Board beschäftigt

Gabriele Katzmarek, SPD-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Rastatt, wurde in einer Pressemitteilung der SPD wie folgt zitiert: „Würde das Werk geschlossen, wäre das ein harter Schlag für das Murgtal, für Gernsbach und für die 280 Beschäftigten und ihre Familien.“

Erst im Oktober vergangenen Jahres hatte sich Baden Board aus einer schwierigen Situation befreit: Die Gläubiger der Firma nahmen einen Schuldenbereinigungsplan an. Damit war für das Unternehmen mit Standorten in Gernsbach-Hilpertsau und Weisenbach der Weg frei aus dem Schutzschirmverfahren, einem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung.