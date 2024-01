Luchs ist Thema bei Familientag des Infozentrums Gernsbach-Kaltenbronn

Ohne Wasser kein Moor. Da liegt es nahe, dass man sich im Infozentrum Kaltenbronn dem Stoff widmet, der alles Leben möglich macht. Mit der neuen Sonderausstellung „Wasser, Moor & Klima“ nimmt das Team des Infozentrums Kinder und Erwachsene mit auf eine Reise durch die Welt, die uns umgibt. „Zwar leben wir auf dem blauen Planeten, aber nur 0,33 Prozent des gesamten Wasservorkommens auf der Erde sind für den Menschen nutzbar”, verdeutlicht Kristina Schreier, die Leiterin des Infozentrums.

Wasser beeinflusst Ökosysteme stark

Mit der Klimaveränderung werde das Wasser in einigen Regionen nicht nur knapp, sondern auch wärmer. Zudem würde es zunehmend verschmutzter werden und bei Flutkatastrophen sogar tödlich, heißt es in einer Mitteilung des Infozentrums.

Dabei sei nicht die Menge des Wassers entscheidend, sondern die ungleichmäßige Verteilung und die Zugänglichkeit. Wasserveränderungen haben Einfluss auf Ökosysteme wie Auen, Moore und Wälder. Sie beeinflussen oder verändern Menschen und Tiere, die Wirtschaft und sogar ganze Landstriche in Deutschland.

Interaktiv und anschaulich werden in der Sonderausstellung im Infozentrum weitere Fragen zum Thema Wasser, Klima und zur Bedeutung der Moore beantwortet. Eine Schmökerecke und Spiele für Kinder machen die Ausstellung auch für die Kleinsten zum Erlebnis.

Vergünstigter Eintritt für Kinder

Das Infozentrum lockt beim Familientag am Sonntag, 28. Januar, mit einem vergünstigten Eintritt von einem Euro pro Kind. Ab 11 Uhr gibt es ein Bastelprogramm für Kinder. Um 15 Uhr bietet Wildbiologe Peter Sürth einen Einblick in das Leben der Luchse mit einer besonders spannenden Frage.

Anders als Wolf und Bär spielt der Luchs in Legenden, Geschichten und Märchen praktisch keine Rolle. Dieses Wildtier mit den auffälligen Pinselohren wird in unserer Geschichte fast nur positiv dargestellt. Warum ist das so? Sürth wird über das Verhalten der Luchse und über die Probleme in der Luchs-Mensch-Beziehung berichten. Die Veranstaltungen sind für die ganze Familie geeignet.