Schwarzwald Cleanup-Days

Freiwillige gehen gegen das Müllproblem auf dem Kaltenbronn vor

Gerade an besucherstarken Tagen kommt es immer wieder zu Müllansammlungen an den beliebten Ausflugszielen des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord. Auch der Kaltenbronn kennt das Problem. Am 20. April räumen Freiwillige dort auf.