Seine Tankrechnung hat ein Mann in Gernsbach am Sonntag nicht bezahlt. Er zahlte eine Zeitschrift und fuhr davon. Die Polizei fand ihn später.

Zu einem Tankbetrug kam es am Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Igelbachstraße in Gernsbach. Die Polizei teilte mit, dass ein Mann sein Fahrzeug volltankte und anschließend an der Kasse nur eine Zeitschrift bezahlte.

Die Polizei fand den Mann an seiner Wohnung

Daraufhin fuhr er davon, ohne seine Tankfüllung zu bezahlen. Da es einer Mitarbeiterin gelang, das Kennzeichen zu notieren, konnte die Polizei den Mann an seiner Wohnanschrift finden. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.