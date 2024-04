Ein Mann aus Lahr ist am Mittwoch auf ein günstiges Wohnungsangebot gestoßen. Später stellte sich heraus, dass es sich nur um eine Betrugsmasche handelte.

Unbekannte haben am Mittwoch versucht, einen Mann aus Lahr über eine Immobilienplattform, um Geld zu betrügen. Der Mann wurde jedoch misstrauisch und alarmierte die Polizei, wie diese mitteilte.

Betrüger locken mit günstigen Angeboten

Am Mittwochmorgen wurde der Mann auf ein Kaufangebot einer günstigen Wohnung im Raum Lahr aufmerksam. Nachdem er sein Interesse per E-Mail bekundet hatte, schrieb ihn ein spanisches Maklerbüro an. Diese teilten ihm mit, dass er auf Platz fünf der Warteliste sei. Mit einer Bezahlung von 5.700 Euro könnten sie ihm jedoch vorab eine private Besichtigung anbieten und er auf Platz eins vorrücken.

Anstatt zu zahlen, verständige der Mann jedoch die Polizei. Diese hat nun die Ermittlungen aufgenommen.