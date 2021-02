Schneeschmelze enthüllt Unrat

„Das macht uns stinksauer“: Viel Müll zeugt von den Winter-Ausflügen auf den Kaltenbronn in Gernsbach

Der Kaltenbronn in Gernsbach ist in den vergangenen Monaten zum Anziehungspunkt für Wintersportler, Schneewanderer und Rodler aus Nah und Fern geworden. Die Besucher haben ihre Spuren hinterlassen – in Form von Müll. Das Aufräumen überlassen sie anderen.