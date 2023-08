Die einen schauen und sagen erst mal „Ähm“! Die anderen stehen vor der Kühltheke und klagen voller Vorfreude über die Qual der Wahl. Im Murgtal brauchen die Schleckermäuler gar nichts mehr hinzufügen. Hier bekommen sie in Eisdielen Kugeln mit genau diesen Namen.

Schon im Juli hat Alessandro Cimino, Inhaber von Eis-Rimini in Gaggenau, „Ähm!“ in seine Sorten-Auswahl aufgenommen. Und damit einen echten Hype ausgelöst: „Fast jeder, ob Groß oder Klein, sagt erst mal ähm, wenn er in die Eisdiele kommt.” Und alle werden bei ihm entsprechend bedient.

Im Rizzardini in Gernsbach gibt es immer ein Eis des Monats

Auch mit „Ähm!“ haben Kunden in der Eisdiele noch die Qual der Wahl. Wie Rocco Pronesti vom Rizzardini in Gernsbach beobachtet, fällt dieser Ausdruck tatsächlich bei vielen, während sie den Blick über seine Kühltheke schweifen lassen.

Da der Eisdielen-Betreiber ohnehin jeden Monat eine spezielle Sorte kreiert, versucht er es nun eben mit „Qual der Wahl“. Dabei handelt es sich um eine Kreation aus weißer Schokolade und selbst gemachter Pistazien-Creme. Sein Sohn Lorenzo erinnerte sich an ein Stracciatella-Pistazien-Rezept, das in Gernsbach sehr gut angekommen sei. Also machte er sich zusammen mit Papa Rocco an die Arbeit.

Wir richten uns bei den Zutaten immer auch nach der Jahreszeit. Rocco Pronesti

Inhaber Eiscafé Rizzardini

Ab Donnerstag gibt es im „Rizz“ mit „Qual der Wahl“ nun ein neues Eis des Monats. „Einige Sorten sind bei uns im Sortiment geblieben“, blickt Lorenzo auf die große Auswahl. Sie bietet regelmäßig neue Kreationen. Tropical-Twist etwa oder Cheesecake mit Waldfrüchten finden sich darunter. Beide fanden einst als Eis des Monats den Weg ins Eiscafé in der Bleichstraße. Und beide sind wegen der großen Nachfrage dort geblieben.

Darauf hofft die Familie Pronesti auch bei „Qual der Wahl“. „Wir richten uns bei den Zutaten immer auch nach der Jahreszeit“, erklärt Rocco. So gehe der Trend im Spätsommer neben Pistazien-Creme unter anderem in Richtung Walnuss-Feige oder Zwetschge-Zimt. „Was gerade aktuell ist.“

Da mittwochs Ruhetag im Rizzardini ist, bleibt genug Zeit, die neue Sorte „Qual der Wahl“ einzusortieren. Am Dienstag war der erste Eiscreme-Behälter schon gefüllt. Lorenzo Pronesti, einer der beiden Söhne im Familienbetrieb, hat das Eis am Vormittag hergestellt. Nachmittags gehört er zur meist siebenköpfigen Mannschaft, die im Service der gut besuchten Eisdiele arbeitet.