Die Freibadsaison in Gernsbach soll am 13. Mai starten. Diese Neuerungen warten auf die Badbesucher.

Schluss mit dem Winterschlaf: In den Gernsbacher Schwimmbädern laufen die Vorbereitungen für die Saison 2023 bereits auf Hochtouren. Richtiges Freibad-Feeling kommt bei den derzeitigen Temperaturen zwar noch nicht auf. Doch die Eröffnung der Saison in Gernsbach am 13. Mai rückt unaufhörlich näher.

Deshalb ein Blick darauf, was die Besucher in diesem Jahr erwartet. Eins vorweg: Es gibt mehrere Neuerungen. Von diesen nicht betroffen sind die Eintrittspreise, die Öffnungszeiten und die Schließtage. „Die bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert“, erklärt Kristine Rieder von den Stadtwerken auf Anfrage dieser Redaktion.

Außerdem sollen in den Schwimmbädern – wie 2022 – wieder Schwimmkurse für die Kleinsten angeboten werden. Geplant seien auch Kurse zu Aqua-Fitness und Wassergymnastik. Ein Programm hierzu werde aber noch ausgearbeitet, erklärt Rieder.

Obertsroter Schwimmbad bekommt neuen Kiosk

Parallel dazu laufen die Bauarbeiten im Obertsroter und Reichentaler Schwimmbad. „In Obertsrot wird ein neuer Kiosk gebaut“, so Rieder. „Nach fast 40 Jahren ist eine Ersatzinvestition dringend erforderlich.“ Der alte Kiosk ist bereits abgerissen. An gleicher Stelle soll ein Kiosk-Container entstehen, „der in der Ausstattung den aktuellen hygienischen Anforderungen entspricht“.

Alle geplanten Arbeiten in Obertsrot und Reichental werden voraussichtlich pünktlich zum Saisonbeginn fertig. Kristine Rieder, Stadtwerke Gernsbach

Eine zusätzliche Überdachung soll Schutz vor Witterungseinflüssen bieten und das Erscheinungsbild aufwerten. Für den neuen Kiosk werden laut Rieder rund 40.000 Euro investiert.

15.000 Euro fließen derweil in ein neues Kassenhäuschen am unteren Eingangstor des Schwimmbads Reichental. Das wird benötigt, weil der Eingang künftig dorthin verlegt wird. „Das war ein vielfach geäußerter Wunsch der Badegäste“, betont Rieder. Der neue Eingang biete vor allem älteren Badbesuchern und Familien mit Kinderwagen einen leichteren Zugang.

Neuer Pächter für Kiosk im Reichentaler Schwimmbad

Das neue Kassenhäuschen habe Ähnlichkeiten mit einer Gartenhütte und werde sich gut in das Gesamtbild des Freibades und der umgebenden Landschaft einfügen, betont Rieder. Zudem gibt es gute Neuigkeiten hinsichtlich der Bewirtung: Seit Oktober 2021 stand der Kiosk im Reichentaler Schwimmbad leer und die Suche nach einem Pächter gestaltete sich schwierig. Doch: „Ab diesem Jahr gibt es einen neuen Betreiber.“ Wer das ist, dazu macht Rieder auf Nachfrage keine Angaben.

Sie verweist aber darauf, dass der Kiosk mit einer neuen Möblierung ausgestattet werde. Hinsichtlich des Zeitplans erklärt Rieder: „Alle geplanten Arbeiten in Obertsrot und Reichental werden voraussichtlich pünktlich zum Saisonbeginn fertig.“

Bis die Saison starten kann, müssen noch einige Dinge in den Freibädern erledigt werden. Matthias Heinrich, Betriebsleiter der Gernsbacher Freibäder, sagt: „Zunächst einmal müssen alle Becken gereinigt werden.“ Und dafür brauche es mehrere Durchgänge mit unterschiedlichen Reinigungsmitteln – zum Beispiel gegen Fette oder Kalk. „Die Grünpflege ist auch sehr zeitintensiv“, so Heinrich. „Die Liegewiesen sollen zum Saisonstart wie neu aussehen.“

Keine Personalprobleme in den Gernsbacher Bädern

Spätestens zwei Wochen vor der Eröffnung müsse dann das Wasser in die Becken und die Technik in Betrieb genommen sein. Wenn die Bäder am 13. Mai schließlich ihre Pforten öffnen, steht ihm nach eigener Aussage ausreichend Personal zur Verfügung. Der im Bäderbereich besonders eklatante Fachkräftemangel sei in Gernsbach bisher nicht spürbar.

„Mit unserem Stammpersonal von sechs Leuten für vier Bäder sind wir gut aufgestellt“, sagt Heinrich. „Wir sind ein gut eingespieltes Team.“ Er zeigt sich auch zuversichtlich, dass die sechs offenen Stellen für den Kassenbetrieb in den Freibädern besetzt werden können. Es hätten sich einige Interessenten gemeldet. „Aktuell sieht alles gut aus“, betont Heinrich. „Wir freuen uns schon sehr auf die Badesaison.“

Vorverkauf der Saisontickets

Der Vorverkauf der Saisonkarten startet am Dienstag, 11. April. Erwerber von Saisontickets können ein Print@Home-Ticket oder ein Hardticket im Scheckkartenformat wählen. Dieses wird gegen einen geringen Aufpreis direkt zugestellt. Die Saisontickets stehen über die Homepage der Stadt Gernsbach und bei den Stadtwerken Gernsbach zum Verkauf.