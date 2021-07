Freiwillige Feuerwehr Gernsbach hilft mit drei Einsätzen nach der Hochwasser-Katastrophe

Die Feuerwehr Gernsbach hat sich mit drei Aktionen an der Hilfe im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz beteiligt. Drei Feuerwehrmänner berichten über ihre Erfahrungen vor Ort.

Ein Bild der Zerstörung hat sich besonders in Andreas Zapfs Gedächtnis gebrannt. In Marienthal sieht der Feuerwehrmann aus Gernsbach ein Haus, das durch die Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz seine Front verloren hat. „Man konnte hineinsehen. Wie in ein überdimensioniertes Puppenhaus“, sagt der stellvertretende Abteilungskommandant der Abteilung Hilpertsau.

Während das Erdgeschoss völlig zerstört ist, ist das Obergeschoss nahezu unversehrt. In dem Kinderzimmer stehen noch Möbel. Auf einem Regelbrett ist in Holzbuchstaben der Name des Kinds geschrieben, das einst das Zimmer bewohnt hat.

„Das war Gänsehaut pur“, sagt Zapf, nachdem er sein Erlebnis vor Ort geschildert hat. Dieses Haus könne wie die meisten anderen Häuser in unmittelbarer Nähe zum Fluss Ahr nicht mehr bewohnt werden.