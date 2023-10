So war’s bei der Kleiderparty im Kornhaus Gernsbach

Vielleicht schmückten Sarah-Nadine Botosch und Alicia Straub ihren Status am Sonntagabend mit einem dicken, gelben Smiley der Zufriedenheit. Denn die Bilanz, die die beiden Gernsbacherinnen ziehen konnten, war eine gute. Zum dritten Mal lud die Initiative „Zweimaleinmal“ am Sonntag von 13 bis 17 Uhr zur „Herbst-Kleiderparty im Kornhaus“ ein.

Initiatorinnen freuen sich über großes Interesse

Vier Stunden lang stand dieser Nachmittag unter dem Motto „Kleidung trägt man zweimal statt einmal“ ganz im Zeichen der Secondhand-Mode. Mit ihrem Bekenntnis zur Nachhaltigkeit standen die beiden jungen Frauen nicht allein, wie ein Blick in die Räume des Kornhauses bewies. Empfanden die Initiatorinnen die ersten beiden Veranstaltungen dieser Art als „noch ausbaufähig“, konnten sie sich über das große Interesse zahlreicher Modebegeisterter freuen

Dass das nur Frauen waren, lag daran, dass lediglich Damenbekleidung angeboten wurde. Deren Palette reichte zwar nicht von A bis Z, aber mit Sicherheit von B wie Blazer bis K wie „Kruschtel-Kiste“. Darin eingeschlossen waren Jacken, Hosen, Pullis, Röcke und Kleider, Mützen und Schals, Schuhe und Taschen, Tops, Shirts und Blusen. Dafür hatten Modebegeisterte im Vorfeld der Veranstaltung Gelegenheit, im Kornhaus bis zu zehn ihrer alten Lieblingsteile abzugeben und am Sonntag die Möglichkeit, selbst nach neuen Schätzen Ausschau zu halten. Dass diese in gutem und gereinigtem Zustand sein mussten, und möglichst zur Herbst-/Winter-Saison passen sollte, versteht sich eigentlich von selbst.

Kleiderspender erhalten Wertgutschein

Als Belohnung für die Kleiderspende erhielten die Teilnehmerinnen einen Wertgutschein in Höhe von 20 Euro, den sie für den Einkauf neuer Kleidung nutzen konnten. Manch eine der Spenderinnen nahm dann mehr mit nach Hause, als sie zuvor abgegeben hatte. Aber auch Besucherinnen, die dem Prinzip „erst mal schauen“ gefolgt waren, und nichts zuvor gespendet hatten, fiel bei der Durchsicht einiges Schöne ins Auge und landete danach in mitgebrachten Beuteln und Taschen. Wie bei Cora Grimm aus Ottenau, die schon einige Teile für sich reserviert hatte, und gerade dabei war, einen jahreszeit-unabhängigen Jeansrock anzuprobieren. „Eine Möglichkeit, die auf Flohmärkten nicht besteht“, freute sie sich. Die Frage, ob auch Kinderkleidung dazu gehören sollte, verneinte die Mutter zweier Kinder: „In diesem Bereich gibt es genügend Märkte.“

Für Renate Mangler, noch beim Kramen, standen neben dem Lob für die lockere Atmosphäre im Kornhaus vor allem der Gedanke der Nachhaltigkeit im Vordergrund. „Warum nicht Gutes zweimal nutzen, statt, immer auf Schnäppchensuche, billig zu kaufen, was im Ausland manchmal unter unwürdigen Bedingungen produziert wird“, fragte sie sich. Die Frage, was aber mit all den übrig gebliebenen Artikeln geschehe, beantworteten Botosch und Straub sehr gerne. „Manches findet in der Kleiderkammer des DRK dankbare Abnehmer. Einiges konnten wir auch Reichentaler Brandopfern zur Verfügung stellen“, so Sarah Botosch. „Zuvor werden alle Artikel durchgesehen, manches wird aussortiert und wartet im Speicher des Kornhauses auf die nächste Gelegenheit“, ergänzte Alicia Straub.

Nächste Auflage am 21. April

Diese bahnt sich schon an, wird am 21. April des nächsten Jahres vielleicht mindestens genauso viele Interessentinnen und Interessenten anlocken wie am vergangenen Sonntag. Doch zunächst freuen sich die beiden Veranstalterinnen, deren Motto darin besteht, andere mit ihrer vielseitigen Kreativität zu begeistern, auf den 24., 25. und 26. November. Sie werden, wieder im Gernsbacher Kornhaus, dabei sein, wenn unter der Überschrift „Heiliger BimBam“ vieles für Leib und Seele, sprich Leib, Magen, Augen und Ohren, und für vorweihnachtliche Gefühle geboten wird. Wer mehr über die beiden Initiatorinnen erfahren möchte, findet unter hier viel Interessantes.