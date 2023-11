Den Zauber der Vorweihnachtszeit in die Stadt zu holen, das ist nach den Worten von Bürgermeister Wolfgang Jokerst eines der Ziele, die mit dem 47. Adventsmarkt verbunden sind. Oberbürgermeister Hubert Schnurr wird die Veranstaltung am Freitag, 1. Dezember, um 17.30 Uhr offiziell eröffnen. In den Wochen bis zum 21. Dezember erwarte die Besucher ein „sehr lebendiger Adventsmarkt, bei dem ein tägliches Bühnenprogramm geboten wird und jeden Abend etwas los ist“, sagte Jokerst bei der Vorstellung des Programms. Die Redaktion fasst die Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammen.

Von wann bis wann ist der Adventsmarkt geöffnet?

Er ist montags bis donnerstags von 15 bis 20 Uhr, freitags bis 22 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Die Imbissbetriebe öffnen täglich um 11 Uhr. Am Donnerstag, 21. Dezember, endet der Adventsmarkt und ist bis 22 Uhr geöffnet.

Wie groß ist die Beteiligung?

Jessica Stiefel (Teamleitung Ordnungsrecht) freut sich, dass der Markt dank mehr als 30 Beschickern wieder so umfangreich ausfällt wie lange nicht mehr. Nach der Corona-Pandemie hätte es eher zögerlich wieder begonnen. Nun aber könne ein breites Angebot bewundert werden. Das Repertoire reicht vom Kunsthandwerk über Krippen und Schmuck bis zu regionaler Feinkost. Dazu kommt ein breites kulinarisches Angebot, das auch Besonderheiten aufweise, so Stiefel. Auch die Unterstützung durch Vereine, Schulen oder Kitas sei großartig, meinte Wolfgang Jokerst. „Wir sind stolz, so viele Vereine dabei zu haben“, sagte Klaus Dürk, Fachbereichsleiter Bildung – Kultur – Generationen. Chiara Cammisano, die als neue Mitarbeiterin des Kulturbüros erstmals federführend beim Programm war, habe ein beeindruckendes Kulturprogramm zusammengestellt, das mit seiner Vielfalt die ganze Familie anspreche. Der Adventsmarkt strahle wieder in alter Größe und werde zu einem Zentrum im Herzen der Stadt, sagte Dürk.

Was gibt es Neues?

Am Konzept sei nicht viel geändert worden, sagt Jessica Stiefel. Neues gibt es dennoch. So sind dieses Mal sechs Beschicker erstmals dabei. Laut Chiara Cammisano zählen zu den Programm-Neuerungen auch Angebote der Musikschule unter dem Titel „Weihnachtslieder-After-Work“. Dieses offene Advents- und Weihnachtsliedersingen, bei dem auch spontane Wünsche berücksichtigt werden, findet im Vereinsraum des Bürgerhauses Neuer Markt statt. Neu sind auch Konzerte am Samstagabend. Am 2. Dezember ist ab 19.45 Uhr die Karlsruher Band „IvSoul“ zu erleben. Für den 9. Dezember sind „JEMI finest acoustic“ und für den 16. Dezember die Rock ‘n’ Roll-Band „Bellylanding“ angekündigt. Diese beiden Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

Bühler Kultrocker stehen auf der Bühne

Gibt es wieder die Freitags-Konzerte?

Ja, schließlich haben sie fast schon Kultcharakter und sind eine Besonderheit des Markts. Auch deswegen wird es dieses Jahr die zusätzlichen Samstags-Konzerte geben. Das Musikprogramm eröffnen am Freitag, 1. Dezember, Van Teichmann mit ihrer „Rockigen Weihnacht“ – 1999 hatten sie erstmals auf der Bühne am Marktplatz gestanden. Am 8. Dezember sind „Radiocast“ aus Eisental an der Reihe. Am Freitag, 15. Dezember, gehört die Bühne Desirée Lobé und ihrer Band. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Den Abschluss der Konzertreihe bildet „Huber’s Party Band“ – allerdings am Donnerstag, 21. Dezember, dem letzten Tag des Adventsmarkts.

Was ist für Kinder geboten?

Ein Mitmachangebot organisiert das Kinder- und Familienzentrum mit seinem „Adventszauber für Kinder“. Vom 1. bis 16. Dezember gibt es in dem weihnachtlich geschmückten und beheizten Zelt kostenlose Mitmachangebote. Auch die Wunschbaum-Aktion gibt es wieder, bei der Weihnachtswünsche der Kinder von Tafel-Kunden erfüllt werden können. Am 6. Dezember kommt um 17 Uhr der Nikolaus auf den Adventsmarkt und verschenkt an die Kinder von der Bina gespendete Dambedeis.

Spezielle Beleuchtung in Bühl

Gibt es wieder eine besondere Beleuchtung in der Stadt?

Ja. Die spezielle Beleuchtung des Adventsmarkts auf dem Markt- und Kirchplatz wird laut Klaus Dürk in die Schwanenstraße und die Sonnengasse verlängert. Der Lichterglanz sei dort bis zum Dreikönigstag zu erleben.

Wo ist das komplette Programm nachzulesen?