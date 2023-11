Zweiter Adventsmarkt in den Gernsbacher Zehntscheuern

Nach erfolgreicher Premiere 2022 öffnet das Forum Zehntscheuern wieder die Scheunentore. Die Gebäude verwandeln sich in einen leuchtenden und lebendigen Adventskalender.

Während die Narren nach dem 11. November ihr Häs bis nach Dreikönig wieder im Schrank verstauen, schlägt die Stunde der Weihnachtsmärkte.

Nach einem ersten erfolgreichen Adventsmarkt im vergangenen Jahr werden auch in diesem Jahr vom Forum Zehntscheuern an der Schwelle zum ersten Advent die Pforten der ortsbildprägenden Gebäude für Kunst, Handwerk und Design öffnen.

Im Erdgeschoss ebenso wie im Obergeschoss der Scheuern präsentieren Gernsbacher Künstler Regionales und Kreatives sowie fair und nachhaltig produzierte langlebige Mode.

Ungewöhnliche Angebotspalette

Die Zehntscheuern geben mit ihrem heimeligen Charme vergangener Tage einer umfassenden und in Teilen oft ungewöhnlichen Angebotspalette den passenden Rahmen. Auf kleinem Raum versammelt sich hier alles, was Freude machen kann.

An den liebevoll und weihnachtlich dekorierten Ständen wird es mehr als nur Plätzchen, Glühwein, heißen Apfelsaft und Waffeln zu kaufen geben.

Historischer Weihnachtsschmuck

Im Angebot sind Bilder von Arturo Laime sowie Objekte und Accessoires aus heimischen Hölzern von „Holzkind“. „Style & Fine Art“ präsentiert Lichtobjekte und Schmuck. Ebenfalls unter den Ausstellern zu finden ist „Liebe Deinen Planeten“ mit langlebiger Mode, Bio und Fair. „Zweimal Einmal“ bietet Do-it-yourself-Geschenkartikel an.

Das Motto für den Adventsmarkt von Bettina Scholzen heißt „Gemaltes – Gefilztes – Geschriebenes“. Bereits im vergangenen Jahr war auf der Teilnehmerliste Bildhauerin Annegret Kalvelage mit ihren Skulpturen. Wer auf der Suche nach historischem Weihnachtsschmuck ist, wird in „Lolo’s Fundgrube“ fündig.

Weihnachtsplätzchen werden von den Klassen 5a und 9a der Realschule Gernsbach verkauft. Im Angebot des zweitägigen Markts sind ferner Glühwein, heißer Apfelsaft und Waffeln. In diesem Jahr neu unter den Ausstellern sind Maria Mantis und „Black Forest Oddities“, Fine Art, Photografie und handgefertigte Kuriositäten. Jedes Ausstellungsstück wirbt für sich selber.

Ebenfalls ihren Einstand geben in den Zehntscheuern die Künstlerinnen Susanne Kasten und Kerstin Farken mit Malereien. Handgeschöpftes Papier wird von Jutta Nagel präsentiert. Mandy Giantoro umrahmt den Adventsmarkt musikalisch.

Neben Kunst und weihnachtlichen Geschenken wird es in diesem Jahr eine Tombola mit Lieblingsstücken der Aussteller geben. Die Lose sind kostenlos und können aus einem Korb gezogen werden.

Jeden Tag wird ein Türchen geöffnet

Ab 1. Dezember verwandeln sich die Zehntscheuern wieder in einen leuchtenden und lebendigen Adventskalender. Jeden Tag wird sich um 18 Uhr ein Türchen öffnen, hinter dem sich Bilder oder Geschichten verbergen. An der Kalendergestaltung beteiligen sich in diesem Jahr Schulklassen. Ebenso haben Privatpersonen ihre Teilnahme, unter anderem beim Malen von Bildern, zugesagt.

Der Adventsmarkt öffnet erstmals seine Scheunentore am 25. November von 15 bis 20 Uhr. Am 26. November ist der Besuch des Marktes von 11 bis 18 Uhr möglich.