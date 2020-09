Hat das Murgtal Potenzial als Ferienregion?

Das Murgtal hat ein enormes Potenzial, was noch nicht allen bekannt ist. Wir arbeiten daran, die vielen Möglichkeiten in Zukunft noch mehr herauszuarbeiten, um den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den vielen Gästen einen attraktiven Lebensraum und eine tolle Freizeitdestination zu schaffen.

Die Verbindung von Industriekultur, natürlicher Wildnis, Genussplätzen wie Weinbergen machen den Charme des Murgtals aus. Die Murg fungiert dabei als strukturgebendes Element im Tal. Entlang des Gewässers lassen sich viele spannende Dinge entdecken, wie beispielsweise die stolze Historie der Flößer, naturbelassene Streuobstwiesen in Loffenau, die traditionellen Heuhüttentäler bei Forbach oder die Badegumpen direkt in der Murg. Das Murgtal lebt von der Kombination aus Offensichtlichem und Unentdecktem – vieles ist nach genauer Betrachtung ein echtes Kleinod direkt vor der Nase.

Die touristische Infrastruktur hat noch Luft nach oben. Als Beispiel kann man hier eine touristische Beschilderung oder die durchgängige Qualität und Dichte der Angebote nennen. Wir sind uns bewusst, dass wir diese Herausforderung in der Zukunft nur gemeinschaftlich lösen können. Es ist deshalb ein starkes Signal, dass sich in der Region viel entwickelt hat. Hier profitiert das Murgtal vom engen Schulterschluss mit Baiersbronn und der Kooperation mit der Nationalparkregion, denn in diesem starken Verbund können wir als große Destination unser Potential voll ausschöpfen und das Profil des Murgtals mit in die Waagschale werfen.