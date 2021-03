Hitlerbart für Kretschmann-Plakat: Diese Vorfälle gab es im Wahlkampf im Murgtal

Für kurze Zeit trägt Winfried Kretschmann auf einem Wahlplakat der Grünen im Gaggenauer Stadtteil Hörden einen Hitlerbart. „Schnell und geräuschlos“ hätten Parteimitglieder den entstandenen Schaden wieder behoben, berichtet der Fraktionsvorsitzende der Grünen in Gaggenau, Eric Peplau.

Vandalismus an Plakaten sei in diesem Landtagswahlkampf aber nur selten vorgekommen. „Der Wahlkampf in Gaggenau ist erfreulich friedlich verlaufen“, sagt Peplau.

Auch die Gaggenauer Gemeinderäte Andreas Paul von der CDU, Gerd Pfrommer von der SPD und Alexander Haitz von der FDP sehen sich und ihre Partei keinen Anfeindungen ausgesetzt.