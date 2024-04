Die Rauchsäule war weithin sichtbar am Dienstagmittag. Das Fahrerhaus eines Lkw hatte im Gaggenauer Stadtteil Bad Rotenfels Feuer gefangen.

Mit dem Rettungshubschrauber wurde der verletzte Fahrer eines brennenden Lkw am Dienstagmittag in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen.

Das Fahrerhaus seines Lkw war gegen 12 Uhr in der Murgtalstraße in Bad Rotenfels zwischen Mc Donald‘s und JYSK-Möbelhaus in Brand geraten. Vom Brandort stieg eine weithin sichtbare Rauchsäule auf.

Fahrer der Kehrmaschine sieht Brand von der Murgtalbrücke aus

Nach Auskunft der Feuerwehr Gaggenau hatte der Fahrer einer Kehrmaschine den brennenden Lkw von der Murgtalbrücke aus gesehen.

Er fuhr an den brennenden Lkw heran und begann, mit dem Inhalt seines Wassertanks das Feuer zu löschen. Er konnte das Feuer auf den Bereich des Fahrerhauses begrenzen.

Straße bei Gaggenau rund zweieinhalb Stunden gesperrt

Die Feuerwehrabteilungen Gaggenau und Bad Rotenfels waren um 12 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte bereits das komplette Führerhaus. Sie setzten die Arbeiten fort und konnten das Feuer löschen.

Die Polizei geht ebenfalls davon aus, dass der Brand im Bereich des Fahrerhauses ausgebrochen ist.

Es habe sich bei dem Lkw nicht um einen Gefahrguttransport gehandelt. Die Straße in dem Bereich war bis etwa 14.20 Uhr gesperrt.

Video in den sozialen Medien

Die Brandursache ist derzeit unklar. Neben Polizei und Freiwilliger Feuerwehr war auch das Deutsche Rote Kreuz im Einsatz. In sozialen Medien wird ein Video geteilt, das unter anderem den brennenden Lkw und die Kehrmaschine zeigt.