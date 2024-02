Leichte Verletzungen nach einem Unfall in Gaggenau

Am Sonntagnachmittag nahm eine 27-jährige Autofahrerin einem Pkw an einer Kreuzung in Gaggenau die Vorfahrt. Sie kam mit leichten Verletzungen ein Krankenhaus.

Eine 27-Jährige missachtete am Sonntagnachmittag die Vorfahrt an einer Kreuzung in Gaggenau und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, wie die Polizei mitteilte.

Autofahrerin missachtet die Vorfahrtsregeln an einer Kreuzung

Die Autofahrerin war auf der Sulzbacher Straße in Richtung der Hans-Thoma-Straße unterwegs. An der Kreuzung Hans-Thoma-Straße und Sulzbacher Straße kollidierte sie mit dem Auto einer 42-Jährigen und ihrer minderjährigen Beifahrerin, welche auf der Sulzbacher Straße in Richtung Ottenau unterwegs war.