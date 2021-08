Ortsdurchfahrt Loffenau: Anwohner haben sich auf Vollsperrung eingestellt

Bereits in der Gernsbacher Innenstadt in Höhe der Esso-Tankstelle wird die jetzt in Kraft getretene Sperrung der Ortsdurchfahrt Loffenau angezeigt. Weitere Schilder folgen an der Landesstraße 564 rechtzeitig vor dem Ortsschild. Doch einige wenige Pkw-Lenker, meist mit auswärtigen Kennzeichen, ignorieren die Beschilderung und fahren hart an die Baustelle am Ortseingang von Loffenau heran.

Dort ist bereits die Fahrbahn abgefräst worden, Baufahrzeuge dröhnen. Spätestens hier müssen alle anderen Fahrzeuge umkehren – auch ein Paketdienst, der mit hohem Tempo anrauscht und erst mal den Rückwärtsgang einlegen muss. Radfahrer und Fußgänger können dagegen weiterhin passieren.

Der Dienstag, 31. August, ist der erste Tag der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt. In der Oberen Dorfstraße haben vor dem Hintergrund einer Generalsanierung schon länger die Baumaschinen das Sagen, eine innerörtliche Umleitung wurde dort vor einiger Zeit eingerichtet. Doch seit Dienstag ist wegen der Erneuerung der Fahrbahndecke auch die Untere Dorfstraße nicht passierbar – mit dem Resultat, dass die wichtige Querachse der L564 von Bad Herrenalb nach Gernsbach und Baden-Baden in Höhe Loffenau noch bis Sonntag „dicht“ ist.